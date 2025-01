Chi è Renato Veiga e come cambia la Juventus con il suo arrivo

BELGA MAG/AFP via Getty Images

, trovando l'obiettivo più importante dichiarato dalla società ovvero l'acquisto di un difensore centrale che sostituisse, almeno numericamente, l'infortunato Gleison Bremer.. Non è presente il riscatto nella trattativa: Veiga tornerà in Inghilterra al termine del prestito semestrale in bianconero.Ma andiamo a scoprire di chi si tratta e come può cambiare la formazione di Motta.

Il suo percorso parte davvero sin dalla tenera età, a 7 anni, prima che nel 2016, il difensore lusitano passi al Real Sport Clube di Queluz per tre stagioni e venga successivamente ripreso dallo Sporting, che lo ri-accoglie all’interno del proprio sistema e gli permette una crescita graduale dall’Under 17 sino alla seconda squadra.nell’annata ‘22/’23 in prestito con diritto di riscatto. Una stagione da 638’ complessivi in Bundesliga che non gli valgono la permanenza, ma l’interesse da parte del Basilea che lo acquista per 4,6 milioni di euro. In Svizzera, Veiga trova un ambiente più sereno, maggiormente consono alla sua crescita professionale.dove gioca da titolare e per 90’ tutte le sei partite della fase campionato, siglando anche due gol e un assist.

Un vero e proprio jolly che garantisce un’alternativa utile a Thiago Motta in un pacchetto arretrato che aveva bisogno di nuova linfa sia al centro che sulle fasce laterali. Oltre alla grande versatilità, Veiga è un giocatore dotato di grande fisicità:Veiga, con ogni probabilità, potrà ricoprire diverse posizioni, dal centrale difensivo (per far riposare uno tra Gatti e Kalulu) a quella di terzino sinistro per permettere a McKennie di tornare a giocare a centrocampo e a Cambiaso di rifiatare, senza dimenticare la possibilità di occupare uno dei due ruoli in mediana, come già visto con i Blues.