Chi è Tullio Gritti: sarà in panchina al posto di Gasperini

che scenderà in campo all'Olimpico di Roma proprio contro lanel posticipo del lunedì della 14esima giornata di Serie A non avràin panchina. L'allenatore dei bergamaschi è stato squalificato (per due giornate) nel corso della partita vinta 3-1 contro il Parma e che valeva per la 13esima giornata e per questo al suo posto andrà in panchina Tullio Gritti.66 anni, Gritti è un ex calciatore che in carriera giocava nel ruolo di attaccante e che, una volta appesi gli scarpini al chiodo ha provato ad intraprendere la carriera da allenatore. Dalla stagione 2016/17 entra a far parte dello staff di Gian Piero Gasperini di cui diventa il vice. È quindi lui l'uomo designato per sostituire il tecnico di Grugliasco quando per qualunque motivo è impossibilitato dal sedersi in panchina. I due hanno lavorato insieme al Genoa, ma anche al Palermo.

Il rapporto fra i due è solidissimo il metodo di lavoro è conclamato così come la fiducia che Gasperini nutre in lui nella gestione delle partite quando lui non può esserci. Sarà il caso di questa sera a Roma, ma la sostituzione accadrà anche a Bergamo il prossimo 6 dicembre quando al Gewiss Stadium arriverà il Milan. Anche per questa gara, valida per la 15esima giornata di Serie A, Gasperini sarà infatti squalificato.