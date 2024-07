Chi sono Caterina Banti e Ruggero Tita: la vela azzurra in ottime mani

Getty Images

Caterina Banti, 37enne velista romana, e Ruggero Tita, 32enne originario di Rovereto. La super coppia della vela italiana, che nel 2024 ha conquistato il quarto titolo mondiale (terzo consecutivo) nella specialità Nacra 17. Uno strepitoso biglietto da visita per i Giochi olimpici di Parigi, dove la meravigliosa coppia azzurra gareggerà per difendere lo splendido oro conquistato a Tokyo 2020.Il Nacra 17 è un catamarano sportivo ad alte prestazioni utilizzato per regatare. È stato progettato nel 2011, è entrato in produzione nel 2012. La coppia mista Banti-Tita si è unita sportivamente nel 2017 gareggiando proprio con questo catamarano e nei primi tre anni si è subito tolta diverse soddisfazioni: un bronzo e un oro ai Campionati Mondiali, tre titoli europei e quattro medaglie (due ori, un argento e un bronzo) in Coppa del Mondo.

Poi il capolavoro alle scorse Olimpiadi nel 2021 e altri due titoli mondiali. Nel 2022 Banti ha vinto il premio Rolex World Sailor of the Year quale migliore velista Mondiale nella categoria femminile, mentre il compagno di barca Ruggero Tita si è aggiudicato il premio maschile.Una sinergia unica tra i due, una coppia affiatata e che si presenta a Parigi 2024 da grande favorita, in cerca di uno storico bis olimpico. Le regate miste di vela inizieranno sabato 3 agosto, mentre il 7 agosto si assegneranno le medaglie.