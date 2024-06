Chiellini difende il lavoro di Allegri: "La Juventus ha fatto il massimo, neanche Guardiola avrebbe fatto meglio"

Getty Images

a tutto campo, dal proprio futuro alla Nazionale, passando per lae una difesa del lavoro di: "".L'ex difensore della Vecchia Signora e dell'Italia ha parlato a Sky Sport, partendo da un commento sugli Azzurri in vista dell'inizio di Euro 2024: le sue dichiarazioni.- "E' una squadra giovane, siamo in mezzo a un ciclo che sta cambiando, lo si vede dall'età media dei giocatori convocati, dall'undici titolare, ora dopo l'infortunio di Acerbi ancora di più. Però c'è Spalletti, che credo sia arrivato in una fase della sua carriera dove ha dimostrato di essere al top, ha qualcosa di speciale, ha questo amore per la Nazionale che lo ha coinvolto fin dal primo giorno e la speranza è che riesca a creare qualcosa di straordinario in questo mese che vivranno insieme quotidianamente. Sono curioso, eccitato di vederli, farò il tifo per loro come tutta l'Italia. Ci sono nuovi ragazzi che stanno crescendo, Bastoni ha comunque esperienza dopo un po' di anni di Champions League, Nazionale, anche se non da protagonista. Fare quell'Europeo gli è servito come un inizio, per fare qualche step e sicuramente è un difensore importante. C'è Barella a livello internazionale, c'è Jorginho che è rientrato bene, abbiamo il miglior portiere del mondo, abbiamo questa fortuna di passare da Zoff, a Buffon a Donnarumma che ci accompagna e penso che possa essere una persona importante per la Nazionale, che non bisogna caricare di responsabilità che non deve avere, ma che è un grande valore aggiunto di questa squadra".

- Penso che Inghilterra, Francia e Portogallo, non in questo ordine, penso siano nettamente migliori delle altre. La Germania gioca in casa, la Spagna è una squadra importante, anche se non ha più quei giocatori di qualche anno fa, diciamo che queste sono le principali favorite. L'Italia mi piace metterla un gradino sotto, non mi dà fastidio vederla un gradino sotto, perché poi so che dagli ottavi in poi è una squadra che nessuno vuole affrontare".- "Gliel'ho già mandato, l'ho sentito spesso in questo ultimo periodo, è stato l'ultimo a mollare e adesso abbiamo smesso tutti. Potete mettere un disegno con Bonucci allenatore, Barzagli assistente, tanto non succederà".

- "Tornerò dopo l'estate ma per la famiglia, abbiamo scelto di rientrare in Italia dopo due anni bellissimi, poi onestamente non sto facendo programmi o altro, ho cominciato a lavoricchiare nel club con cui ho finito (Los Angeles FC), mi piace, mi sto trovando molto bene, sto facendo una sorta di stage dove sto imparando tutta la parte manageriale, aziendale, che non ho mai vissuto prima, poi vediamo piano piano cosa succederà".- "Bene, penso faccia bene. Credo abbia dei giocatori per fare calcio, sicuramente dovrà cambiare qualcosa. Non so come vorrà giocare, ma saprà trascinare i tifosi del Napoli. E' un'accoppiata bella esplosiva con tutto l'ambiente Napoli".

- " Da giocatore era già un allenatore in campo, si vedeva che sarebbe diventato un allenatore. Quest’anno ha fatto qualcosa di straordinario, ha tutto per far bene nella Juventus o in qualsiasi altra squadra. Se la Juventus ha voglia di viverla e di abbracciarla, poi riesce veramente a godersela. Spero che si troverà bene in bianconero, ma sono fiducioso".- "Penso che abbia fatto il massimo che poteva fare. Si può discutere sulla qualità del gioco, ma credo che nessun allenatore al mondo, Guardiola compreso, potesse fare meglio degli ultimi due anni alla Juventus".