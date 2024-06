Getty Images

. Nella giornata di oggida parte del club del presidente Gianluca Ferrero.- Sempre secondo Sky Sport, il provvedimento sarà impugnato daglitra le parti.lo scorso 17 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa Italia vinta 1-0 contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Espulso nel finale di partita, il tecnico aveva dato in escandescenza, facendo un gesto per cercare di allontanare il dirigente Cristiano Giuntoli durante la premiazione e minacciando poi il giornalista Guido Vaciago di Tuttosport. Dopo l'esonero Allegri, sotto contratto fino a giugno 2025, aveva. Cifra che il club bianconero non intende riconoscergli.

Allegri ha allenato la Juventus per 8 stagioni: prima dal 2014 al 2019 e poi dal 2021 al 2024 vincendo 5 Scudetti e altrettante Coppe Italia oltre a 3 Supercoppe italiane.