Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: “Fammi giocare ancora uno o due anni, poi lo staff tecnico. Per me la Juventus è una famiglia, stando fuori soffro coi miei compagni, non riesco ad aiutarli. È stata una settimana con una grande delusione, ma ora bisogna festeggiare, se abbiamo tutti questi punti di vantaggio è merito nostro, ora ci godiamo la vittoria. Non possiamo neanche renderci conto delle pagine di storia che stiamo scrivendo. La Champions come ha detto Guidolin è una competizione che si decide negli episodi, in una settimana anche. Ti resta il rammarico, ma questa squadra sta crescendo anno dopo anno, bisogna continuare a lavorare, è l’unico modo che conosciamo qui alla Juventus”.



RONALDO - "È entrato nello spogliatoio con grande umiltà, ci ha aiutati tutti a migliorare. Tecnicamente non gli posso rubare nulla, sul resto ti fa capire perché è arrivato a quei livelli. Non avevo dubbi che rimanesse con noi l'anno prossimo in futuro, è il migliore, lo sta dimostrando e lo dimostrerà in futuro".



BARZAGLI - "Invecchiando è migliorato, è stato sottovalutato anche perché ha fatto cose fuori dal comune, si sente soprattutto quando manca".