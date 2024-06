AFP via Getty Images

Chiellini: "Kvaratskhelia? Si metta il cuore in pace, Conte ha fatto lo stesso con me"

36 minuti fa



Giorgio Chiellini, ex difensore della Juventus e della Nazionale campione d'Europa in carica, ha parlato dagli studi di Sky di alcuni dei protagonisti della nostra Serie A che sono impegnati in Germania in questi Europei 2024. In particolare, il difensore ha parlato del caso che riguarda Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano per cui Antonio Conte si sta opponendo alla cessione. E l'ex centrale ha svelato anche un curioso retroscena sul neo allenatore del Napoli.



KVARATSKHELIA SI METTA IL CUORE IN PACE - "Ho avuto con Conte un'esperienza abbastanza simile, lui venne dopo 2 settimi posti e cominciavano ad esserci un po' di rumor anche su di me e su una mia cessione. Mi prese da parte in ritiro e mi disse "guarda, io sento un po' di voci in giro che non mi piacciono, ti dico subito le cose come stanno: non ti muovi da Torino". Con le sue parole di oggi su Kvara mi ha ricordato tantissimo quelle che disse a me in quell'occasione, quindi il consiglio che do a Kvara e Di Lorenzo è quello di star tranquilli e pensare al Napoli perché non si muoveranno mai".