è pronto a iniziare il percorso di riabilitazione per tornare al più presto a giocare con la maglia della sua. Il capitano bianconero, che non è mancato con le stampelle all'Allianz Stadium per il big match contro il Napoli, ha fissato il primo step verso il rientro:Resterà fuori per almeno sei mesi, secondo la stima della Rosea, per rientrare poi nel caldissimo finale di stagione.Di seguito il comunicato che, venerdì, annunciava l'infortunio di Chiellini: "​Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni".