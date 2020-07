Prosegue anche nella stagione 2019-2020 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Manganiello 6 (Var Pasqua).: Piccinini 6 (Var Calvarese). "Decisiva la tecnologia, ma così l'utilizzo del Var è esagerato. Sono episodi che a occhio nudo sfuggono per questione di centimetri. Il primo viene annullato a Mbaye, oltre la linea con la spalla; il secondo viene annullato a Palacio, con l'argentino che è oltre a Di Lorenzo col volto. Una doppia beffa per la squadra di Mihajlovic".: Irrati 6 (Var Nasca).: Pairetto 6 (Var Di Paolo).: Guida 6 (Var La Penna). "Giusto il rigore per la Fiorentina al 10’: Gabriel stende Ghezzal in area, è da giallo e non da rosso".: Maresca 5,5 (Var Di Bello). "All’8’ Maresca assegna un rigore ai giallorossi per un intervento di Empereur su Pellegrini: l'impressione è che il difensore tocchi la palla e non il centrocampista della Roma. Il penalty non c'era".​: Valeri 6 (Var Chiffi).: Abisso 5,5 (Var Massa). "Quattro gialli nel solo primo tempo: poteva gestirla meglio dal punto di vista disciplinare. Al 47’ rete annullata all’Udinese: Lasagna serve Okaka che batte Strakosha, ma prima del cross il pallone aveva superato la linea di fondo nettamente".​: Rocchi 6,5 (Var Mazzoleni).: Giua 6,5 (Var Doveri). "​​Grandi proteste della Spal che chiede un rigore al 42'. Il contatto tra Handanovic e Strefezza c'è, ma è susseguente al tocco dell'esterno della Spal che non ha più la disponibilità del pallone. Decisione corretta dell'arbitro, bravo a prendere la decisione in presa diretta. Il Var gli dà giustamente ragione".