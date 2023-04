Non c'è dubbio che la nota dolce, forse l'unica, dell'amara serata juventina sia l'entrata in campo di Federico ChiesaQualità che nessuno ha nella rosa bianconera come il classe 1997. Una fotocopia di quanto visto sempre all'Olimpico ma contro la Roma poche settimane fa. La Juve che è sotto, Chiesa che entra e cambia la partita ma con lo stesso esito finale, la sconfitta. C'è una domanda allora che il mondo Juve si fa e a cui Allegri dovrà presto dare una risposta.