Il difensore Bostjan Cesar, in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato durante la preparazione estiva, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per una meniscopatia mediale nella giornata di ieri dal Professor Claudio Zorzi e dalla sua equipe. I tempi di recupero sono stimati in circa 20 giorni. Lavoro differenziato per il difensore Pawel Jaroszynski che è in fase di recupero per un affaticamento muscolare alla coscia destra.