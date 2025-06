L'Inter non si arrende per Fabregas: Ausilio in missione a Londra per un ultimo affondo

Getty e Calciomercato.com

Il dopo Simone Inzaghi perrisponde al nome di. L'attuale allenatore delè stato individuato come il profilo ideale per ripartire dopo la fine del rapporto con l'allenatore italiano, iniziando un nuovo progetto più giovane, divertente e comunque competitivo. Proprio in queste orecon il club nerazzurro che si sta muovendo direttamente provare ad ottenere il via libera.Parlando dal palco del SXSW in cui era presente all'interno del panel "The beautiful game in beautiful locations" il presidente del Como,ha chiuso la porta ad un addio del proprio allenatore:. E sempre dallo stesso palco anche lo stesso ex-centrocampista spagnolo ha confermato:L'Inter proverà un ultimo affondo e, in queste ore, il direttore sportivoè volato proprio in Inghilterra a Londra per provare ae poi, forte dell'affondo sull'allenatore, provare a convincere anche il Como a lasciarlo partire.La pista è complicata, anche lo stesso Fabregas ha ribadito che "Serve sempre un processo, che a Como puoi fare. Nei top team è molto difficile perché lì i club e i tifosi vogliono vincere subito". Il club nerazzurro sta provando a giocarsi il tutto per tutto prima di voltare pagina. L'obiettivo è avere il prima possibile un si o un no definitivo per il futuro della propria panchina.