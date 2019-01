Il Chievo dice no alla Spal per Stepinski e chiede Kean in prestito alla Juventus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club del presidente Campedelli pensa anche a Edera, in uscita dal Torino, dove invece vuole restare Parigini. Birsa piace al Cagliari, dato piure sulle tracce di Mancosu (Lecce).