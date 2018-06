Michael Fabbro è un nuovo giocatore del Chievo. Questo il messaggio dell'attaccante cresciuto nel Milan e che arriva, a parametro zero, dal Bassano: "Sono lieto di annunciare che ora per me inizierà una grande e nuova avventura... Colgo l’occasione per ringraziare i miei compagni e tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni nella mia esperienza di crescita professionale e personale, la società Bassano Virtus che mi ha dato l’opportunità di mettermi in mostra con il presidente in prima persona, il direttore e tutte le persone che lavorano in modo umile per far sì che questa realtà sia sempre perfetta. Un grazie speciale va anche ai miei agenti Donato di Donato Di Campli , Giorgio Timpani ed Emiliano Cristiani della Supporter Managment per tutto quello che hanno fatto per me. Ringrazio infine la società Chievo Verona per l’opportunità che mi sta dando e cercherò di ripagare questa fiducia con il mio massimo impegno e dedizione ma consapevole che questo non e’ un punto di arrivo bensì un mezzo per arrivare ad ulteriori traguardi e soddisfazioni. Le emozioni si sentono a pelle...ed i miei primi contatti con il Chievo sono stati troppo positivi e mi hanno fatto già sentire come parte di una magnifica famiglia. Ringrazio e sono felice per i miei genitori e per tutte le persone che mi sono state vicine in questo bel momento, dimostrazione che con tanta costanza , umiltà e tanti sacrifici il lavoro ripaga sempre".