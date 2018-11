Sembra strano dirlo fin da ora, ma dopo l'ennesima sconfitta (la sesta consecutiva) di ieri, quelle che prima erano semplici pensieri, ora si stanno drammaticamente trasformando in convinzioni.(parliamo di D'Anna) e per la quale si cercava, attraverso il cambio con Ventura, di dare una scossa a l'intera squadra.precludeva il fatto che si desse per scontato comunque le potenzialità dell'organico, senza tener conto che forse il problema stesse proprio lì. Ieri il tutto si è palesato in un mix di aspetti negativi che vanno dal tecnico al morale, offrendo uno spettacolo a dir poco desolante.Aggiungiamo a ciò anche il fatto che in attacco, il solo Stepinski non può fare reparto, e che l'uomo simbolo Giaccherini si fa inesorabilmente trascinare nella fossa, ecco che il risultato è quantomeno scontato.Ieri invece era buio pesto, il nulla; e ovviamente con una situazione simile, gettare la spugna in questo modo, non può che far scoppiare l'"ira" (sportivamente parlando) dei tifosi.onorando i colori della maglia e la storia di un club che ha saputo fare grandi cose nella sua modesta realtà. Ora sono i giocatori a dover dimostrare qualcosa, in attesa anche di una eventuale ultima speranza durante il mercato di riparazione.