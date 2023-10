A Bergamo senza Vlahovic e neanche Milik. Nel derby, ancora senza il serbo ed anche senza Chiesa.Peggio, privo delle sue punte migliori. Quelle, tra l’altro, che coi loro gol dovrebbero perlomeno garantire la conquista dell’obiettivo minimo stagionale (o massimo, dipende dai punti di vista): l’accesso alla prossima Champions League.Già con l’intera rosa sana e a totale disposizione , considerando le non esaltanti prestazioni recentidubbi che ovviamente crescono nel momento in cui si continuano a perdere pezzi per strada.