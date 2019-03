Come un punching ball. Massimiliano Allegri è esattamente questo: un grande incassatore. Puoi dirgli e scrivere di tutto su di lui, insultarlo sui social e metterlo sulla graticola, lui manterrà sempre inalterato il proprio aplomb. Mai un muscolo del viso fuori posto, l’irritazione dissimulata con spiritosa ironia, si sono dette e scritte cose terribili (tipo, esonero prima della Champions), tratteggiati i più foschi scenari, raccontate storie al limite dell’incredibile, dopodiché si è presentato in conferenza stampa col suo solito sorrisino beffardo, e cosa ha detto? “I rumors mi scivolano addosso, io sono in sintonia con la società: loro non vogliono mandarmi via, io non voglio andarmene. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, a chi vede tutto negativo poi gli va tutto male”.