Chivu si presenta: "Parma è 10 volte l'Ajax. Voglio di più da Man, Bernabé centrocampista totale"

Il neo-allenatore del Parma, Cristian Chivu, si è presentato in conferenza stampa per questa sua nuova avventura in panchina, la prima di un club di Serie A dopo l'esperienza avuta con la Primavera dell'Inter. Ecco le dichiarazioni riportate da ParmaLive.- "Non è un momento semplice, manca fiducia. Il nostro focus è stato su questo, abbiamo cercato di trasmettere entusiasmo per avere un approccio diverso rispetto a quello delle ultime gare. Serve tempo per un approccio caratteriale diverso"FIDUCIA NEI GIOVANI - "Nella testa dei giovani si entra dandogli fiducia, parlando e dando feedback. Cercare i tasti giusti per essere ascoltati e guadagnarsi punti come credibilità. È importante per loro avere davanti una persona credibile, che riconoscono come qualcuno che trasmette qualcosa che può servire nel calcio e nella vita".

- "Mi fa piacere ritrovarmi in una società di grandi ambizioni. C'è un progetto importante. La squadra è ricca di giovani di qualità su cui la società ci punta, il nostro compito è ottenere risultati e dargli la possibilità di crescere. Manca qualcosa come autostima in questo momento a causa dei risultati, mi sono focalizzato sul ridare fiducia e coraggio".- "Il mio modello di gioco non lo anticipo, non posso anticipare troppe cose a Vincenzo Italiano. Il Bologna è una grande squadra, abituata a fare un certo tipo di calcio, non credo sia preoccupato. Ovvio che ogni partita poi è complicata in Serie A, nessuno regala nulla".

- "È un ragazzo talentuoso e di qualità, devo ancora scoprire meglio il ruolo anche se lo conoscevo prima e l'ho visto lavorare. E' un centrocampista totale, può fare tutto in un centrocampo a due e a tre e nasce anche come trequartista. Devo conoscerlo in fretta e metterlo a disposizione della squadra, mettendolo nel ruolo dove si trova meglio. Questo è il nostro compito".- "Dennis come gli altri deve lavorare tanto, si deve impegnare e deve assumersi delle responsabilità come tutti. E' un giocatore importante, ha avuto un momento di calo da dicembre. Il nostro compito è di farlo rientrare in forma, renderlo il giocatore che ci ha abituato. Non basta quello che ho visto a inizio stagione, voglio molto di più perché ne ha le potenzialità".

"Conosco bene la realtà di una società con un progetto importante a lungo termine, mi fa piacere esser stato contattato e scelto. I primi giorni sono impegnativi, sei in un frullatore continuo. Mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra, conoscere i giocatori anche a livello caratteriale e impostare la prossima partita".- "Voglio ringraziare il presidente e la società per la fiducia. Sono onorato di far parte di questo progetto. Per me è il massimo di quello che potevo sognare quando ho iniziato questo mestiere. Ho iniziato con la gavetta nel settore giovanile, Parma è il massimo a cui posso ambire ora"

- "Parma per me è dieci volte l'Ajax. Ho molto rispetto della squadra di Amsterdam, ma così è come vedo le cose in questo momento. Questo è il mio approccio e voglio trasmetterlo ai miei giocatori. È una società sana e bella, stare in questo posto è meraviglioso e i giocatori devono capirlo. Devono essere riconoscenti, molte persone credono in loro, siamo qui per renderli giocatori e persone migliori"."Io ho avuto una carriera in squadre che ambivano a vincere i campionati, poi a Roma ho vissuto una stagione difficili, che ci siamo trovati in fondo al campionato e abbiamo rischiato di retrocedere. Non mi piace parlare del giocatore Chivu, mi porto però dietro un bagaglio di conoscenze. Se sono riuscito a giocare in squadre che lottavano per il campionato, un po' di grinta e esperienza come approccio e tutto ciò che serve per avere risultato ne ho avuto.

- "In primis servono punti, sono le partite vinte a render tutto più semplice. Aiuta a lavorare bene insieme e anche sul singolo giocatore. Ci vuole qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto. Dovremo fare tanto lavoro anche sul fisico, sui cui si è già lavorato, ma l'aspetto mentale ora vale di più".