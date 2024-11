Ciammaglichella brilla con l'Under 20: il Torino vuole blindarlo, ma il Psg lo tenta

Getty Images

Aveva 4 anni e mezzo,, la prima volta che ha indossato la maglia del. Quel giorno è iniziato il suo percorso nel settore giovanile granata in cui ha sempre bruciato le tappe: a 16 anni giocava già con la Primavera, a 18 è arrivata la prima convocazione in Prima squadra, a 19dello scorso agosto. E ora è a tutti gli effetti un calciatore della Prima squadra. Ora però il Torino deve fare attenzione perché le qualità di Ciammaglichella non sono passate inosservate e sul giovane talento cresciuto nel vivaio granata ha posato i propri occhi anche il

Nato a Torino, cresciuto nel quartiere di Santa Rita, a due passi dallo stadio Olimpico Grande Torino e dal Filadelfia, Ciammaglichella, il padre Matteo è un ex calciatore professionista di calcio a 5, è una mezzala offensiva ma negli anni in Primavera è stato utilizzato anche come ala o addirittura come seconda punta. È un giocatore dotato di buona tecnica e grande capacità di inserirsi in avanti, riuscendo spesso ad arrivare anche alla conclusione. Da anni, inoltre, è un punto fermo dalle nazionali giovanili Azzurre e proprio nelle ultime partite giocate con l’Under 20 (che ha battuto prima la Polonia e poi la Romania) è stato seguito con attenzione dagli osservatori del

Ciammaglichella è legato al Torino da un contratto fino al termine della stagiona ma la società granata ha un’opzione per il prolungamento per un altro anno, fino al 2026. Opzione che Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno tutta l’intenzione di esercitare, allo stesso tempo però il dt granata sta portando avanti una trattativa con l’agente di Ciammaglichella, Giuseppe Riso, per cercare di arrivare a blindare il centrocampista classe 2005 e non essere costretti a cederlo la prossima estate.