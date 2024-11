Torino, ecco chi recupera per il Monza

Getty Images

Dopo la sconfitta nel derby contro la, iltornerà in campo domenica contro il(calcio d'inizio alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino). Per la partita contro la formazione di, il tecnico granata,potrà di nuovo contare suL'attaccante scozzese era stato costretto a saltare il derby a causa di un problema muscolare che, fortunatamente, non si è rivelato particolarmente grave. Il centrocampista quest'oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con i propri compagni di squadra e domenica sarà quindi a disposizione. Oltre ad Adams, sono tornati ad allenarsi in gruppo anche: entrambi quindi potranno essere schierato contro il Monza.

Resta invece in dubbio la presenza di Ivan Ilic, che non ha ancora smaltito un problema muscolare. Sicuri assenti sono invece i lungodegenti