Marcello Lippi risponde alle accuse della stampa cinese, che lo aveva criticato per non partecipare alla Coppa dell'Asia Orientale di dicembre. Il ct della Cina ha spiegato: "È stato deciso tutto con la federazione. Quando sono diventato allenatore mi è stato detto che c’era questa coppa a dicembre. Io ho detto che tutti i giocatori che convoco in nazionale avevano bisogno di almeno un mese di riposo, avendo disputato una lunga stagione con Champions, campionato, eccetera. Ho anche detto: posso anche andare, ma porterei giocatori dell’Under 23. E allora non sarebbe più utile andasse l’allenatore di quella nazionale? Tutti d’accordo. Poi si è deciso di andare comunque, non solo con l’Under 23, anche con giocatori non convocati in nazionale: cosa sarei andato a fare?".