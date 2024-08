Clamoroso dall'Argentina: Dybala ha detto sì all'Al-Qadsiah. La Roma cerca l'intesa col club saudita

Secondo quanto riferisce il collega argentino Cesar Luis Merlo, l’attaccante classe ‘93, la formazione che ha già ingaggiato in questa finestra di mercato l’ex capitano del Real Madrid Nacho e Pierre-Emerick Aubameyang dall’Olympique Marsiglia. Ora la palla passa alla Roma e alla formazione saudita per raggiungere un’intesa sulle cifre del trasferimento.Una valutazione frutto sia di considerazioni di carattere tattico da parte di Daniele De Rossi e della società, così come quelle relative alle condizioni fisiche dell'ex Palermo e Juve - che nell'ultima stagione ha saltato 23 delle 54 partite ufficiali dei giallorossi - e ovviamente pure di carattere economico., che sul mercato degli attaccanti ha già investito circa 70 milioni di euro, solo di cartellini, per l'accoppiata formata da Soulé e Dovbyk. Inoltre, nel contratto in scadenza nel 2025 dell'argentino è prevista una clausola che contempla il rinnovo automatico per un'altra stagione in caso di disputa di almeno il 50% delle partite (basta giocare 45 minuti).- Per quanto concerne la trattativa tra le due società,per mettere le mani su Dybala,E consentire alla Roma di tornare prontamente sul mercato: nei giorni scorsi è andato in scena infatti un vertice con l'agente Fali Ramadani per discutere del possibile trasferimento alla Roma di. L'ex attaccante del Sassuolo, sotto contratto fino a giugno 2027 col Nizza, ha già dato luce verde.