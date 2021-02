Lunedì con posticipo di Premier League tra Leeds e Crystal Palace. Di pacca mi piaceva parecchio l'1, ma poi ho spigolato bene tra i precedenti e ho visto che... Ho visto che negli ultimi nove confronti diretti sono arrivati ben sette "gol" (nelle ultime cinque addirittura sono state segnate diciannove reti, poco di meno di quattro ad evento!)



Il pareggio della giornata potrebbe venire fuori in Turchia dove si affrontano squadre toste. Yeny Malatyaspor e Trabzonspor, le ultime sette volte che hanno giocato contro, non hanno mai fatto X. Mentre in questa Super Lig i padroni di casa sono tra quelli che ne hanno totalizzate di più: otto. Anche il Trabzonspor ha fatto il suo con sei. Si può provare.



Belenenses-Guimaraes e Lugo-Espanyol (Portogallo e Spagna anche se a livelli differenti) hanno in comune qualcosa. Perchè esca l'over deve piovere manna dal cielo! In uno dei quattro stadi fanno addirittura festa: il Belenenses ha tre over e quattordici under finora, tutto normale?





Leeds-Crystal Palace gol (quota 1,62)



Yeni Malatyaspor-Trabzonspor X (3,23)



Belenenses-Guimaraes under 2,5 (1,62)



Lugo-Espanyol under 2,5 (1,50)







La quaterna vale 12,7 volte la posta