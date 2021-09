Continua il gironcione di platino delin. Ma questa volta si debutta in casa contro l'di. Che peraltro non ha esordito ruggendo, visto il pareggio spagnolo contro ilOvvio che le assenze rossonere siano quello che sono ma la squadra dici ha detto chi è anche quando ha dovuto fare di necessità virtù, anche quando ha aperto con il sorriso il terzo gradino della dinastia. Grazie al gol diL'si conosce bene, è una squadra che gioca rattrappita e quando può ti fa mele. Ecco perché scegliendo la combo sono andato sull', complicato che si rivedano gli assalti che si sono visti a Liverpool. Dove si sono segnati cinque gol. L'ultimo scontro diretto alandò agli spagnoli, 1-0 nel finale. Può andare meglio.L'va a far visita ache, con il suo, deve già rifarsi dal cazzottone preso dai moldavi. Attenzione a pensare che gli ucraini siano in povertà, ne ho viste tante in tv e ho sempre visto il miglior De Zerbi o giù di li'. Però Simoncinodeve prendersi la rivincita dello scorso anno: quei due 0-0 amarissimi spinsero fuori dal gruppo gli uomini di Antonio Conte e mandarono avanti gli altri. Multigol nerazzurra 1/2, mi piace.Il partitone della sera non può che essere(se ci saranno) contro il Pep. Che ha appena sbancato casa Chelsea in Premier League. Tira un'ariaccia a Parigi, si legge di scazzie ben altro. In un mausoleo pieno anzi zeppo di Campionissimi. Che può anche rovesciarsi su se stesso. Infatti le quote degli inglesi continuano a scendere, il gioco è concentrato su di loro. Io mi vedo d'accordo.Quaterna da chiudersi con, gli olandesi vanno a settecento all'ora, i turchi non sanno nemmeno chi mettere in campo. Questa dovrebbe essere facile facile ma proprio facilissima. Provo l'1 primo tempo/1 finale. Per salire a quota 13/1.Milan-Atletico Madrid 1X/under 2,5 (quota 2,30)Shakhtar-Inter multigol squadra trasferta 1/2 (1,65)PSG-Manchester City 2 (2,30)Ajax-Besiktas primo tempo/finale 1/1 (1,50)