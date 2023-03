Non ho la minima idea di come siano venuti i tedeschi una volta visto il magnifico gol di Kvara proprio contro i fratelli di gemellaggio calcistico dell'Atalanta. E per esempio dopo aver visto i compagni di Bundesliga del Lipsia piegare la schiena fino a prenderne sette dal Manchester City. Se è il Napoli che gioca con il pilota automatico,. Nemmeno i salti dalle balaustre fino in campo potranno aiutare gli inglesi, l'unica cosa che potranno cercare di fare è vincerla o almeno segnare. Se non si sdraieranno tutti e ventidue a far passare il tempo - e non ci credo nemmeno un po' -vanno verso l'epilogo dopo l'1-1 dell'andata in Conference League.vorrebbe dire che la volatona europea è stata lanciata. E che il tecnico italiano - se lo stanno mangiando con gli occhi quelli che contano - è già ritto sui pedali.(quota 1,47)(1,63)(3,60)(1,45)Terno dala posta.