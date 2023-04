Sta finendo un mese orribile al quadrato in quanto a pronostici. Mai successo in questi sette anni. Il banco si sarà costruito le piscine a orecchio. E allora bisogna provare ad appigliarsi all'unica cosa che è andata dritta in questi tempi.



Negli anni cui ho fatto riferimento mai avevo scelto la doppia in/out ovvero 1/2. L'ho fatto due volte negli ultimi giorni ed è entrata sempre. Oltretutto corredandola dell'over 1,5. Entrato anche quello. Erano Verona-Bologna (finita 2-1) e Atalanta-Roma (3-1).



Oggi ci sono tre partite che fanno al caso nostro, con l'esclusione quindi della X. Sono Spezia-Monza, Lecce-Udinese e Strasburgo-Lione. Non c'è male. Certo, mai le avevo messe insieme in precedenza. E' la giornata giusta per provarci. Spezia, Lecce e Strasburgo hanno lo stesso bisogno di punti ma Monza, Udinese e Lione potrebbero serenamente fare all-in. Tentativo.



La fissa della serata è il Dortmund in casa del Bochum. Una volta messo alle spalle il Bayern Monaco mica vorranno mettersi a scherzare proprio adesso?



Spezia-Monza 12/over 1,5 (quota 1,70)

Lecce-Udinese 12/over 1,5 (1,83)

Strasburgo-Lione 12/over 1,5 (1,57)

Bochum-Borussia Dortmund 2/2 parziale/finale (2,10)



Quaterna da 10,2 volte la posta