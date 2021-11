. Non se la prenda- ovunque si trovi - se prendiamo in prestito il passaggio più celebre del suo "Discorso sul metodo" per affrontare una tematica molto meno spirituale ed esistenziale come il calcio. Madi campionato: un inizio di stagione capace di far credere anche il più scettico dei suoi detrattori e persino il più ottimista dei suoi estimatori. Merito di Eusebio Di Francesco, il tecnico per il quale ha deciso di lasciare Cagliari, o di Igor Tudor, che dopo poche giornate ha preso il posto dell'allenatore abruzzese?- No, c'è dell'altro. C'è molto di più. E a spiegarlo è stato proprio il diretto interessato: ": la facevo prima, a Firenze e Genova, poi ho mollato. Mi sono ritrovato a pensarci,Il fatto togliere i pensieri che uno ha in testa, con la respirazione, mi aiuta tanto a stare bene e in equilibrio. Medito tutti i giorni prima la facevo una o due volte la settimana, ora 10-15 minuti ogni giorno. È un momento in cui stai con te stesso, vi assicuro che se qualcuno ha problemi può servire". Una confessione molto intima e personale, che sottolinea una volta di più come anche per uno sportivo di successo la componente psicologica sia fondamentale e vada presa seriamente in considerazione.: dopo le prime 11 giornate di campionato si era spinto non oltre le 3 reti realizzate con i viola nella stagione 2017/18 e nella prima annata disputata in Sardegna, la 2019/2020., ma ciò che più conta è che l'Hellas Verona e la Serie A hanno ritrovato un protagonista che sembrava essersi perso a soli 26 anni. Tradito da qualche errore sotto porta e da qualche pensiero di troppo che lo avevano portato fuori rotta. Ma solo chi ha il coraggio e la forza di scavare dentro se stesso e di guardarsi in profondità ne può uscire più forte di prima. Simeone pensa, quindi esiste. Anzi, segna e tanto. Cartesio ci perdonerà.