L'ex arbitro Pierluigi Collina, oggi presidente della commissione arbitrale della Fifa, ha parlato a Il Corriere della Sera. Diversi aspetti regolamentari sono stati chiariti dall'ex direttore di gara viareggino: "Sul fallo di mano è stata definita la linea di confine tra braccio e spalla. Penso sia applicabile da subito. Anche l’immediatezza del gol segnato o dell’occasione da rete creata dopo un fallo di mano dell’attaccante è definita meglio".



Sul Var: "Intervenendo la componente umana, resta sempre un margine di errore. La Var nasce per aiutare l’arbitro in decisioni cruciali, non per riarbitrare la partita. Nessuno ha mai pensato di rivedere tutto, i match sarebbero eterni. Il processo è ancora in fase miglioramento e anche di comprensione, da parte di chi è cresciuto con il modus operandi di prendere la decisione finale e difenderla".