Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Radio Punto Nuovo delle differenze tra i nerazzurri e il Napoli: "L'Inter è una squadra costruita proprio come voleva Antonio Conte. La società si è fidata ed è la chiave per l'armonia di quest'Inter che stiamo vedendo. L'Inter è più forte del Napoli degli anni passati ed il Napoli è molto peggio dell'Inter. Squadra in grande confusione, quando ci sono questi problemi, non si sa qual è il principale. Non è una squadra da 20 punti in classifica, la qualificazione agli ottavi di Champions è vicina, ma è una delusione, non può essere così lontana dalle prime posizioni".