Al minuto 73 della partita che il Bayern Monaco ha vinto - in Champions League - 4-0 contro l’Atletico MadridUna sostituzione che racchiude e evidenzia una scelta di mercato della Juventus, rivelatasi col tempo poco felice.Ieri è stato straripante, con l’Atletico, grazie a due reti - la seconda bellissima, al termine di uno slalom speciale tra i difensori avversari - e un assist. Poche settimane fa, il 23 agosto,Un sigillo che ha coronato una stagione vissuta da protagonista (nonostante qualche infortunio di troppo), con 8 gol e 7 assist in 38 presenze. 24 anni compiuti da pochi mesi, Coman è finalmente sbocciato: non è più un progetto di fuoriclasse, oggi è uno che fa la differenza in una squadra come il Bayern Monaco. Ed è ancora giovanissimo, ha davanti a se ancora tanti anni di calcio. Un patrimonio enorme per i bavaresi. Che poteva essere della Juve.diceva spesso Max. Nonostante questo, Beppe Marotta, all’epoca a.d. della Juve, dopo averlo preso a parametro zero dal Psg nell’estate del 2014 decise di venderlo al Bayern, nel 2017, dopo averlo già lasciato partire in prestito biennale al termine della prima stagione in bianconero.(7 dal prestito e 21 dal riscatto) e registrò un’importante plusvalenza.Era il luglio del 2017.Insomma, cedere Coman per puntare su Douglas Costa non si è rivelata una mossa vincente, anzi. E le similitudini tra la cessione del francese e quella di un giovanissimoall’Arsenal, nel 1999, assumono contorni sempre più reali.