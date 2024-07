Juventus, come cambia il centrocampo con Khéphren Thuram

Douglas Luiz, Di Gregorio e.... Sarà lui il prossimo acquisto della Juventus, altro rinforzo che rivoluziona il centrocampo (e occhio a Koopmeiners che può arrivare dall'Atalanta). L'arrivo del centrocampista francese, secondo Tuttosport,. Per quella data, riporta il quotidiano, il centrocamista avrà già fatto le visite mediche e firmato il contratto.- Khéphren Thuram era un obiettivo fissato da tempo dalla Juventus, che già un anno fa aveva avuto i primi contatti con i vecchi agenti del giocatore; poi il centrocampista francese ha cambiato agenzia affidandosi a quella del fratello Marcus,. Parallelamente, il responsabile mercato della Juventus ha portato avanti la trattativa con il Nizza chiudendo l'operazione per circa 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

- Il giocatore firmerà un contratto di cinque anni con. Nella testa di Thierry Henry avrebbe avuto un ruolo-chiave per provare a vincere il torneo che giocano in casa, ma è stato lo stesso ct a spiegare: "Il suo prossimo club non vuole che venga". Chiaro, chiarissimo. La Juventus si è opposta alla sua partecipazione per averlo subito a disposizione.- Khéphren Thuram è il secondo volto nuovo del centrocampo bianconero dopo l'arrivo di Douglas Luiz.: l'ex allenatore del Bologna partirà con una difesa a quattro per giocare con un 4-3-3 o un 4-2-31, due moduli da alternare a seconda delle occasioni. In uscita Arthur, McKennie e Nicolussi Caviglia, a meno di colpi di scena rimarranno Fagioli e Locatelli. Poi ci sono alcune situazioni in divenire come quella di Rabiot che sta discutendo il rinnovo - ma al momento è complicato - e di Miretti per il quale verranno valutate eventuali proposte.