Como, Fabregas amaro: "Solo la Juventus ci è stata superiore, ma se non segni... Paz? Stiamo tutti calmi"

Getty Images

Cesc, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di misura patita a Torino "L'errore di Braunoder? Siamo una famiglia più che mai, è un ragazzo d'oro che ci ha dato tanto per la promozione. Il calcio è così, ora è importante dimostrare che siamo una famiglia che sta crescendo. Questo è il messaggio da imparare: il calcio non è giusto, meritavamo tanto di più. Solo la Juve è stata più forte di noi, nelle altre avremmo meritato molto di più. Era una partita da vincere, ho visto il Toro quest'anno e c'era la sensazione che avevano grande rispetto per noi".

- "Non ha fatto un gran primo tempo, nella ripresa si è adattato alla situazione e gli abbiamo cambiato la posizione per colpire. Alla fine era stanco, deve continuare a crescere ed è giovane. Non possiamo pensare a ciò che dice la gente, è un giocatore che ha fatto da poco 20 anni e ci vuole calma. Tutti dobbiamo avere pazienza e gestirlo bene".- "Abbiamo ventimila difetti, tutti li abbiamo... Anche il City ha dei difetti. A parte questo, il Toro ha alzato il livello nei 15-20 minuti della ripresa, poi abbiamo creato ancora tanto. Penso che il calcio non sia stato giusto con noi, non solo stasera, ma anche nelle ultime 5-6 partite. I 9 punti in classifica non rispecchiano le nostre prestazioni. Mi piace che oggi la squadra non abbia concesso occasioni al Torino, se non in contropiede, dove loro sono forti. Questa è la strada giusta. Giocando così, voglio pensare che il calcio alla fine ci ricompenserà. Mi dispiace per i ragazzi, fare una prestazione del genere contro una grande squadra come il Torino e perdere è difficile da accettare. Ma il calcio è così e dobbiamo guardare avanti".".