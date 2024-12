Como, Fabregas: "Belotti si meritava di giocare. Pareggio? Se non vinco mi inc***o"

Getty Images

Il 2-2 traNella bufera del Penzo, comaschi e lagunari si sono divisi la posta in palio senza dare la scossa necessaria alla classifica che li vede, rispettivamente, diciassettesimi aIl tempo ha condizionato l'incontro, come ammesso da Cesc Fabregas nella conferenza post-partita: "Il vento e il freddo hanno condizionato la partita.. Ma partite come questa, con noi senza tifosi e in rimonta nonostante il vento contro, ci fanno crescere. A livello di mentalità è stata una bella serata".

LA PARTITA - "Il pareggio non mi soddisfa, ma abbiamo fatto molto di più - aggiunge Fabregas a Sky Sport.. Per vincere dobbiamo essere perfetti Van der Brempt è importante per noi ma l’abbiamo perso per 6-7 settimane. Stiamo crescendo, i ragazzi si allenano bene e prima o poi raccoglieranno quanto meritano. Sono il più esigente del mondo".BELOTTI - "Siamo contenti per il gol.Da un po' si stava avvicinando alla rete e finalmente oggi è arrivata".

"Non possiamo pensare di giocare lungo e sperare nell'errore.Avanti con le mie idee fino alla fine".