Como, Fabregas: "Doppio tocco di Biraghi? Dalla panchina ho avuto questa sensazione"

Getty Images

Ottima vittoria per il Como di Cesc Fabregas in casa contro il Torino. Ai comaschi basta il colpo di testa di Douvikas nel primo tempo per chiudere la partita, analizzata dal tecnico ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un partitone in tutte le fasi contro una grande squadra come il Torino. E' stata una partita complicata, ma abbiamo saputo gestire molto bene gli episodi".

GOAL ANNULLATO - "La mia sensazione era che Biraghi avesse toccato il pallone due volte perché è scivolato e la palla ha preso una traiettoria strana. Era successo a Terry, poi ad Alvarez: è stato sfortunato, ma per noi è una vittoria in più verso il nostro obiettivo".

DOPPIO TOCCO DI BIRAGHI: PERCHE' IL GOAL DI ILIC E' STATO ANNULLATO

MIGLIORAMENTI . "Giocatori? Io dico il sì finale, ma abbiamo uno scouting di livello. Stiamo alzando l'asticella, anche imparando dagli errori: prendiamo gocatori con la mia idea per farli crescere. Con i giovani si può sbagliare, ma serve pazienza. Non vogliamo robot: possiamo ancora migliorare. Abbiamo fatto un primo tempo forte, con idee e coraggio".