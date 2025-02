Como, Fabregas: "Infortunati? Ecco quando tornano Kempf, Vojvoda e Moreno. Smolcic e Douvikas sono pronti"

Getty Images

L'allenatore delha presentato in conferenza stampa la super sfida di campionato che vedrà laarrivare al Sinigaglia nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A."Innanzitutto ringrazio chi è andato via, ragazzi che hanno dato tanto sia a me, sia alla società. Lo faccio pubblicamente: Belotti, Audero, Mazzitelli, hanno dato tutto, per me è una sconfitta personale il fatto che vadano via a gennaio. Cerri è stato anche un mio compagno, abbiamo fatto tante cose belle insieme e lo ringrazio per quello che ha dato".

"Ci sono tanti nuovi ragazzi, è una sfida. Tutti si devono riadattare e iniziare da capo. In estate ne sono arrivati 7 all’ultimo giorno di mercato e ora è accaduto di nuovo. Ogni sei mesi creiamo una squadra nuova ed è per questo che prendiamo giocatori pronti per inserirsi sin da subito. Valle e Caqueret ad esempio li ho buttati subito in campo per gli infortuni"La Juventus è una società incredibile e la storia è storia. Proviamo a dar battaglia indipendentemente dai nomi. Vogliamo rendere la vita difficile a tutti, provando a vincere. Alcune volte va bene, altre meno".

"Quando non vivi le situazioni dall'interno, è difficile commentare la sua situazione. Analizzando la Juve, vedo una squadra forte e un mister con grandi idee. Io vedo cose molto interessanti, ma è la mia opinione personale""Gabrielloni è ancora fuori, speriamo di averlo con il Napoli. Sergi Roberto torna a Roma, Kempf sta bene, speriamo di averlo con il Napoli così come Moreno. Vojvoda è infortunato, 2-3 settimane ci vogliono. Azon era un acquisto previsto per per l'estate, ma ha un infortunio al polpaccio lungo da gestire, circa sei settimane: abbiamo deciso di farlo arrivare prima, per curarlo e farlo abituare al nostro sistema di gioco. Van der Brempt ritorna, non per giocare tutta la partita, ma uno spezzone"

"Smolcic potrebbe esserci dall’inizio. Gli altri sono pronti, compreso Douvikas. Ikone è diverso da Fadera, è più un esterno puro, secondo me è molto forte, ha un talento importante. Quando non trova il potenziale e non riesce a esprimerlo credo di poterlo aiutare. Se ha capito il messaggio, se torna l’Ikonè che io conosco, sarà una grande scoperta"."Conosciamo il giocatore, in area sa fare gol e ha tanta fame. Ha una percentuale alta di realizzazione. È alto e forte, deve migliorare con la palla al piede, ma ha un bel timing nell’attacco della profondità. Alternativa a Cutrone o insieme? Dipende dalla partita, quello che mi piace della squadra è che sento che siamo un gruppo forte, non parlo di famiglia ora, che va ricreata dopo il mercato. Ma vedo talento e qualità, chi entra e chi inizia sono sullo stesso livello, anche perché ora le partite si decidono in 90 minuti".

"Conosciamo la sua storia e lui sa che deve prendersi 4 mesi per potersi riadattare al calcio professionistico, con l’allenamento, giorno dopo giorno. Ora si allena a parte, tra una decina di giorni sarà aggregato al gruppo. Non posso dare una data, siamo qua per aiutarlo. Se sentiamo che è pronto, lo gestiremo. Magari saranno solo 20’, magari 8 partite. Lui deve credere di poter tornare il gran giocatore che era e quella forza ce l’ha. Ha un obiettivo in mente e ci crede. Ha fuoco e fame, vediamo se il suo corpo lo supporterà".

"Lui con me ha sempre giocato, ed è questo che conta. Abbiamo trovato la sua posizione ideale, aiuta tanto in difesa. La ripartenza la fa molto bene, deve migliorare la parte finale, può segnare e fare più assist. Magari, con più opzioni, gli può far bene".