Como, Fabregas: "Nico Paz forse c'è contro il Milan. Caqueret può giocare dal 1'"

Ilaffronta ilal Sinigaglia nel recupero della 19esima giornata di Serie A, posticipata per l'impegno dei rossoneri nella Supercoppa Italiana.Alla vigilia dell'incontro, il tecnico dei larianiè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni riportate da Lariosport.it.- "Il Milan ha modificato qualcosa è vero, soprattutto con il cambio di allenatore, secondo me saranno ancora più aggressivi. Rimangono una grande rosa e una grande squadra, ci aggrediranno e cercheranno subito di verticalizzare, noi però ci faremo trovare pronti e ce la giocheremo. Ora è una squadra che aggredisce maggiormente con gli attaccanti e gioca con un 4-3-3. Conceiçao? Non ricordo di averlo affrontato, ma ricordo molto bene il suo Porto, era una squadra davvero forte e bella da vedere".

- "Alberto Moreno, che ha un problema al flessore, rientrerà con l'Atalanta. Perrone si è allenato con noi e sarà convocato, gli manca un po' di ritmo partita. Sicuramente non partirà dall'inizio ma se avremo bisogno penso che 15 minuti di autonomia li abbia. Sergi Roberto sarà out, si è allenato con noi a Marbella ma non si sente pronto. Spero di averlo con l'Atalanta".- "E' un ottimo giocatore, ha grande qualità. Io lo vedo davanti alla difesa, assomiglia a Perrone ma ha più conduzione di palla. Potranno giocare anche insieme, può giocare con tutti. Domani non so se partirà dall'inizio, si è allenato con noi solo ieri, ma nel caso iniziasse non ci sarebbero problemi. Oggi parlerò con lui e deciderò".

- "E' stato davvero molto fortunato, l'intervento di Gigot è stato molto duro, anche se non penso abbia fatto apposta, gli ha anche mandato un messagio di scuse in privato. La caviglia era molto gonfia, ma domani credo che sarà dei nostri. Ora deve crescere e stringere i denti, capire che anche un po' di dolore si può giocare. Mi ha scritto dieci minuti fa, vorrebbe esserci, lo convocherò".- "Ho grande rispetto per gli arbitri, so quanto sia difficile il loro lavoro. Chiaramente io ho la mia opinione, ma nessuno mi ha chiesto nulla e io ho preferito non polemizzare. In campo succedono tante cose, e ogni tanto gli arbitri si comportano in un modo e altre volte in un altro, ma accettiamo e andiamo avanti. Il calcio è cambiato, in generale. E' vero, forse in Inghilterra si lascia giocare di più ma anche li le cose sono cambiate: quelli che oggi sono interventi da espulsione, una volta non erano nemmeno considerati falli".

- "Con la Lazio non è entrato propriamente nel suo ruolo, ma sono soddisfatto della sua prestazione. Ci darà una grande mano. Domani potrebbe partire dal primo minuto".- "E' stato il migliore? No, non sono d'accordo, l'approccio è sempre lo stesso, poi le partite si sviluppano in modo diverso. Anche con l'Inter l'approccio è stato ottimo".- "Ribadisco, vorrei 11 Da Cunha in campo. Ho parlato con lui e con la società, è molto felice. Si merita il rinnovo e a breve credo arriverà. Si mette sempre a completa disposizione, si allena bene ed ascolta. Giocatore incredibile".

- "Sono molto contento di lui, sta crescendo. Era tutto previsto, ha fatto il processo corretto. E' già qualche partita che si è alzato il suo rendimento. A volte è complicato comunicare con lui, mi devo fermare un po' di più e cercare di spiegargli meglio le cose, ma appena apprende mette in pratica".- "Ha fatto la sua miglior partita, con lui sono molto esigente. Sono contento".- "Veramente soddisfatto di lui, è affidabile, ha grande voce, grande personalità e belle parate. Ha tanta esperienza, si vede".

- "Non abbiamo molte soluzioni, il modo in cui abbiamo giocato a Milano contro l'Inter può essere una possibilità".- "Si fanno troppi nomi, c'è qualcuno che entrerà ma ora penso solo alla partita, non posso dire di più. Fresneda era un giocatore molto vicino, ma un operazione della Juventus che riguardava anche lo Sporting Lisbona (Alberto Costa del Vitoria Guimaraes, ndr) ha complicato le cose".