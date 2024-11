Como-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Como-Monza in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

E' tempo di derby, ed è un inedito in Serie A: al Sinigaglia si affrontanoin una partita sentitissima che non ha precedenti nel massimo campionato italiano, ma solo nelle serie inferiori. E' un derby che vale tanto anche perché le due squadre hanno dietro solamente il Venezia in classifica, trovandosi rispettivamente al terzultimo (gli uomini di Fabregas) e al penultimo posto (gli uomini di Nesta) dopo avvii balbettanti in stagione.

Partita: Como-Monza

Data: sabato 30 novembre 2024

Orario: 15.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

: Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.: Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta.Lariani ancora in crisi e senza i titolari Sergi Roberto e Perrone in mediana, ma recupera Strefezza. Indisponibile anche Dossena al centro della difesa per squalifica, al suo posto dovrebbe spostarsi al centro Goldaniga con Barba e Iovine a destra. Ballottaggio tra Audero e Reina in porta. Anche il Monza deve fare a meno del miglior centrocampista, Pessina, che sarà sostituito da Bianco, mentre dietro D'Ambrosio insidia Caldirola. Birindelli e Pereira, più avanti, si giocano il posto sulla corsia di destra.

- Como-Monza è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- Telecronaca di Ricky Buscaglia, commento tecnico di Valon Behrami.