"Con Motta Weah sta diventando uno dei migiori terzini in circolazione"

Stagione complicata per la Juventus, che sta vivendo di alti e bassi fin dall'inizio e quel -9 in classifica dall'Inter capolista è un segnale di come un'eventuale rimonta per lo scudetto sembra quasi impossibile. L'obiettivo, oggi, è. L'allenatore ha ancora un altro anno di contratto con la Juve, ma il rendimento altalenante di quest'anno ha spinto la società a fare delle riflessioni su un possibile cambio dall'allenatore per il 2025/26.

- Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, lo storico procuratore Dario Canovi, parte dell'entourage di Motta insieme al figlio Alessandro, ha evidenziato alcuni aspetti positivi dell'allenatore tra i quali c'è la valorizzazione di Timothy Weah nel ruolo di terzino, principalmente a destra: "", ha detto Canovi senior.- Arrivato nell'estate del 2023 per poco più di 10 milioni di euro dal Lille, Weah con la Juventus. Ha un contratto in scadenza a giugno 2028, e la Juventus dovrà pagare ancora altri 2 milioni di bonus al Lille al verificarsi di determinate condizioni.