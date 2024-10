Conceicao-Juventus, incontro per definire il futuro: la verità sulla clausola

AFP via Getty Images

Trenta milioni di buone ragioni per farlo.Il motivo? Ha dimostrato di poterlo essere, e che l'intuizione estiva, colta un po' così, con un'operazione che aveva lasciato inizialmente tanti dubbi tra i tifosi, era profondamente giusta e in linea con l'idea societaria. Di rinnovamento. E di qualità. Così, il figlio d'arte si è fatto largo tra le maglie bianconere: dopo l'infortunio, è tornato ed è stato immediatamente decisivo. "Questo è il suo momento? Il suo momento è sempre", aveva rispostoprima del match di Lipsia.

Un mese per farsi conoscere e per ribadire al mondo che sì, è un giocatore forte.Così come ha attaccato il diretto avversario in Germania. Tunnel e poi infilata sul secondo palo. Immagini che hanno lasciato il segno, non che avessero bisogno di ulteriori opere di convincimento, ma la dirigenza bianconera ha collezionato le prove e quella della Red Bull Arena è stata largamente schiacciante.Sempre più juventino.

Non ci sarà alcun riscatto, almeno formalmente.. Conceicao ha infatti una clausola rescissoria da, che Giuntoli ha tutta l'intenzione di esercitare. Si potrebbero anticipare i tempi, sì, ma non di tanto. Nel frattempo, il portoghese è chiamato a fare esattamente ciò che sta facendo: incidere, decidere, alzare il tasso qualitativo di una Juve che sembra fatta proprio per esaltare le sue doti.