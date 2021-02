Un confronto, per il bene della Roma. Questa mattina l'allenatore Paulo Fonseca e l'attaccante Edin Dzeko si sono parlati a Trigoria, con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro fino al termine della stagione. Una chiacchierata molto rapida, per provare a ricucire un rapporto che nelle ultime settimane si era deteriorato. Dzeko, tornato in gruppo ieri, ​era stato escluso dai convocati per le gare di campionato con lo Spezia e l'ultima con il Verona dopo la diatriba scattata a seguito dell'eliminazione dalla Coppa Italia.