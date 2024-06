Contatto Sampdoria-Cagliari per Borini: l'attaccante non è incedibile

Getty Images

Le grandi manovre in casacoinvolgeranno tutti i reparti in questa estate. Nel club blucerchiato non ci sono giocatori incedibili, anche perché il nuovo responsabile dell'area tecnica Pietro Accardi sarà chiamato ad un compito difficile, ossia rinforzare la squadra cedendo alcuni giocatori e accumulando un 'tesoretto' che gli possa permettere di intervenire in entrata. I principali indiziati sono tutti quei giocatori con un ingaggio pesante: gli esuberi, certo, come Verre Conti e La Gumina, ma anche quelli considerati punti fermi come ad esempio Fabio

L'attaccante è arrivato la scorsa estate dal Fatih Karagümrük su precisa indicazione di Andrea Pirlo ha dovuto fare i conti con un grosso infortunio lo scorso campionato, ma i 9 gol segnati con la maglia della Samp in 22 partite hanno comunque attirato gli sguardi della Serie A. In particolare, secondo l'edizione genovese de La Repubblica ci sarebbe stato un contatto tra il Doria e il, che starebbe seguendo Borini per rinforzare il reparto avanzato. Tenendo conto dell'età e dello stipendio percepito, Borini stando al quotidiano potrebbe anche essere sacrificato in vista della prossima stagione. Ovviamente, bisogna considerare anche la volontà di Pirlo e il suo desiderio di avere ancora uno dei senatori in rosa.