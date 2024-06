Sampdoria, non solo Inter: anche il Napoli insiste per Leoni: due nomi sul piatto

Getty Images

Il difensore della Sampdoria Giovanni Leoni è il vero e proprio pezzo pregiato in seno al club blucerchiato per questa sessione di mercato. Il ragazzo piace a tante squadre: c'è l'Inter in prima fila per l'ex Padova, con Accardi che ieri è stato avvistato nella sede nerazzurra per parlare proprio del difensore. La squadra milanese però non è l'unica ad essersi mossa con decisione per il centrale classe 2006. In questi giorni ad esempio è forte l'interessamento del Napoli.



La Samp valuta il suo gioiellino almeno 5 milioni di euro, anche se ai blucerchiati non dispiacerebbe trattenerlo ancora per una stagione, dal momento che la dirigenza è convinta che il suo prezzo possa lievitare. Se non dovesse riuscirci, il Doria gradirebbe trattenere il calciatore ancora un anno in prestito, cosa che l'Inter permetterebbe. E il Napoli? La società campana può mettere sul piatto anche un paio di contropartite gradite ai genovesi.

Secondo Il Secolo XIX alla Samp piacciono due prodotti del settore giovanile azzurro. Uno è il trequartista Antonio Vergara, classe 2003 che l'anno scorso ha assaggiato la Serie B con la maglia della Reggiana. L'altro invece è il baby Luigi D'Avino. Nato nel 2005, solo un anno prima del giovanissimo Leoni, D'Avino è una colonna della Primavera partenopea, anche se spesso è già andato in panchina con i 'grandi', senza però mai esordire.