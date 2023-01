Un addio possibile. Antonio Conte non escludere di lasciare Londra e il Tottenham, al quale è legato da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno:Perdere in così poco tempo tre persone che conoscevo benissimo (Gian Piero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli , ndr) non è stato semplice. Quando accade questa situazione ti porta ad avere delle riflessioni importanti - ha confessato al Guardian. - Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia. Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi". Conte vive a Londra, mentre la moglie Elisabetta e la quindicenne Vittoria sono rimaste a vivere in Italia."Quando lavori e il lavoro è in cima alla tua mente e nella tua testa, forse ci dimentichiamo di stare con la famiglia e gli amici. Questa è la nostra passione e per la passione abbiamo perso molte cose. Ma quando accade questa situazione,Ma quando hai un figlio o una figlia e dei bambini a scuola allora devi rispettarli perché se ogni anno o due devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente… non voglio influenzare la vita della mia famiglia".