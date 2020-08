Prima il gruppo, poi tutto il resto. Questa è la filosofia che il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha sempre trasferito al proprio gruppo e la questione non cambia quando il discorso si sposta su di lui. Nel corso della conferenza stampa, un giornalista della stampa italiana ha esplicitamente chiesto al tecnico salentino quanto senta l'esigenza di un'affermazione in ambito europeo. La risposta di Conte non si è fatta attendere ed è stata assolutamente coerente con lo spirito che ha creato all'interno del suo gruppo di lavoro: “Se arrivasse un successo in ambito europeo sarei felice solo per il club e non per me stesso. Non voglio arricchire la bacheca personale ma solo quella del club che decide di assumermi”.