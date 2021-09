Presente negli studi di Sky Sport, l'ex allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato anche del pareggio per 0-0 fra i nerazzurri e lo Shakhtar di Champions.



OCCASIONI - "L'Inter ha fatto una partita equilibrata. Lo Shakhtar ha avuto più possesso palla, ma le occasioni migliori le ha avute l'Inter. Nei confronti dell'Inter pagano dal punto di vista fisico e dovranno essere bravi a sfruttare calci d'angolo, punizioni oppure occasioni come quella avuta da Dzeko. Per l'Inter sarà importante vincere le due partite contro lo Sheriff che doveva essere la cenerentola del girone. Ha sparigliato le carte come fece lo Shakhtar l'anno scorso".