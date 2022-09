Erano le due grandi favorite della vigilia, invece dopo sette giornate Inter e Juventus sono le grandi delusioni della Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi a Udine hanno conosciuto già la terza sconfitta stagionale, mentre i bianconeri hanno perso in casa del Monza la prima partita in campionato, dove hanno vinto solo due partite, con l’ultimo successo datato addirittura 31 agosto. Questo trend negativo e la distanza dalla vetta - 5 punti per l’Inter, 7 per la Juventus - fanno scendere le quote scudetto delle due squadre. Per gli esperti tra i due club è più avanti l’Inter, offerto a 4 al pari del Milan, con la Juventus fissata a 6,50, lontano dal Napoli primo a 3,75, mentre per i betting analyst Inter, a 4,50 e Juventus a 7,50, sono il terzo e quarto club favorito del lotto, con Milan e Napoli a guidare in lavagna rispettivamente in quota a 3,50 e 4.