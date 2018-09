Il Genoa ha comunicato la lista dei convocati di Davide Ballardini per la sfida di domani, contro la Lazio. Prima chiamata per Sandro, ancora out Favilli. Ecco l'elenco completo: Marchetti, Spolli, Gunter, Criscito, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Lakicevic, Omeonga, Medeiros, Zukanovic, Hiljemark, Radu.