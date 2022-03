La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro la Sampdoria. Massimiliano Allegri ritrova Alex Sandro e De Sciglio e potrà contare pure sulla piena efficenza fisica di Cuadrado (colpito dalla febbre in settimana), mentre dovrà rinunciare ancora una volta a Chiellini e Bonucci, che hanno qualche speranza di tornare a disposizione per la sfida di Champions League contro il Villarreal.



A centrocampo non ci saranno lo squalificato Bernardeschi e gli infortunati Zakaria e McKennie, mentre il giovane Aké completerà un pacchetto offensivo insieme a Morata, Kean e Vlahovic e ancora privo di Dybala.



Questo è l'elenco completo:



PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsogli



DIFENSORI: De Sciglio, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt, Stramaccioni, Rugani, Pellegrini



CENTROCAMPISTI: Arthur, Rabiot, Locatelli, Miretti



ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Kean, Aké.