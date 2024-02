Coppa d'Asia: Corea del Sud in semifinale, altro gol all'ultimo con l'Australia. Sfiderà la Giordania

Sarà Giordania-Corea del Sud la prima semifinale di Coppa d'Asia: oggi si sono giocati i primi due quarti di finale e ad avere la peggio sono state il sorprendente Tagikistan e l'Australia, una delle nazionali più accreditate ai blocchi di partenza. La Giordania ha superato il Tagikistan con il risultato di 1-0 grazie ad un autogol di Khanonov, sfortunato Panjshanbe che coglie un legno nel primo quarto d'ora per i tajiki.



PAZZA COREA - La Corea del Sud, dopo aver eliminato l'Arabia Saudita ai rigori pareggiando nei tempi regolamentari al 99', ha acciuffato l'Australia sull'1-1 con un rigore di Hwang Hee-Chan al 96', per poi ribaltare tutto nei supplementari con l'attaccante del Tottenham Heung-Min Son. Finisce in infamia per gli australiani, che perdono anche O'Neill per espulsione nell'extra-time.



DOMANI GLI ALTRI QUARTI - Grande attesa per i restanti due quarti di finale, previsti domani tra Giappone e Iran (Taremi squalificato per il rosso preso ai quarti) e Qatar e Uzbekistan.