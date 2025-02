Real Sociedad-Real Madrid LIVE dalle 21:30: Endrick e Guler titolari contro Sucic e Oyarzabal

La seconda delle due semifinali di Coppa del Re, trofeo nazionale spagnolo, mette di fronte. La vincente della due squadre, che giocano la gara di andata stasera allo stadio municipale di Anoeta a San Sebastian, casa della Real Sociedad, affronterà una tra Barcellona o Atletico Madrid (andata 4-4). Calcio d'inizio fissato per le ore 21.30. Ancelotti lancia i giovaninella serata di coppa, con Mbappé indisponibile. Per Alguacil gioca, il fratello del centrocampista che l'Inter ha preso dalla Dinamo Zagabria per l'estate.

: Remiro; Aihen Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Sucic, Zubimendi, Brais Méndez; Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo. All. Alguacil: Lunin; Asencio, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Camavinga, Ceballos; Vinícius, Bellingham, Guler; Endrick. All. Ancelotti